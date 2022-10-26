Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Ударные 10 минут позволили «Ливерпулю» разобраться с «Аяксом»

26 Октября 2022 • 23:51 Комментировать
Аякс
0:3
Ливерпуль
окончен

«Аякс» имел шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов в случае победы над «Ливерпулем». Но амстердамцы снова разочаровали, пропустив три гола подряд за 10 минут на стыке таймов. Хотя хозяева начали лучше, Стивен Бергёйс зарядил в штангу, а также бил мимо. На 41-й минуте Джордан Хендерсон выиграл воздух и помог Мохамеду Салаху забить важный мяч. Тут же Дарвин Нуньес зарядил в штангу. После перерыва он же снова сотряс каркас ворот после углового, но мяч отскочил в сетку. И тут же Харви Эллиотт здорово пробил с правого угла штрафной - 3:0.

«Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги чемпионов и борется за первое место с «Наполи».

Протокол игры  
Аякс0:3Ливерпуль
  42'Салах Мохамед (0:1)
  49'Нуньес Дарвин (0:2)
  52'Эллиотт Харви (0:3)
Пасвер РемкоКоласио Хорхе IIIТимбер ЮррьенУгелумба КэлвинБлинд Дэйли 58' (Вайндал Оуэн ( 58') Бергёйс Стивен 85' (Гриллич Флориан ( 85') Альварес Эдсон 85' (Фернандес Франсиско ( 85') Классен Дэви 58' (Кудус Мохаммед ( 58') Бергвейн СтевенБроббей Брайан 63' (Тейлор Кеннет ( 63') Тадич Душан
Запасные: Стекеленбург МартенОкампос ЛукасГортер ДжейРенсх ДевайнЛукка ЛоренцоМагальян Лисандро
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентГомес ДжоВан Дейк ВиргилРобертсон Эндрю 87' (Цимикас Костас ( 87') Эллиотт Харви 71' (Байчетич Стефан ( 71') Фабиньо Энрике 71' (Милнер Джеймс ( 71') Хендерсон Джордан 71' (Карвалью Фабиу ( 71') Фирмино РобертоСалах МохамедНуньес Дарвин 63' (Джонс Кёртис ( 63')
Запасные: Кэлвин РамзиФиллипс НатаниэльКеллехер КаомхинАдриан Сан-МигельКонате Ибраима
26 октября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

Видео

0:3. Гол Джордана Хендерсона (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:3. Гол Джордана Хендерсона (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Гол Дарвина Нуньеса (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Гол Дарвина Нуньеса (видео). Лига чемпионов. Футбол
Удар Нуньеса в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол
Удар Нуньеса в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Мохамеда Салаха (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Мохамеда Салаха (видео). Лига чемпионов. Футбол
Бергейс попал в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол
Бергейс попал в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аякс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
4
0
1.17 7.00 19.00
Видео
Окончен
Брюгге Брюгге
Порту Порту
0
4
3.10 3.45 2.30
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Спортинг Л Спортинг Л
1
1
1.57 4.20 5.80
Видео
Окончен
Аякс Аякс
Ливерпуль Ливерпуль
0
3
2.25 4.20 2.50
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Марсель Марсель
2
1
2.30 3.40 3.15
Видео
Окончен
Наполи Наполи
Рейнджерс Рейнджерс
3
0
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Бавария Бавария
0
3
2.25 3.95 3.05
Видео
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Байер Л Байер Л
2
2
1.22 6.40 9.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
00:06 · Лига чемпионов
«Интер», «Ливерпуль» и «Порту» пополнили список участников плей-офф Лиги чемпионов
00:05 · Лига чемпионов
«Наполи» – третья команда в истории, забившая 20 голов после 5 туров группового этапа Лиги чемпионов
00:00 · Лига чемпионов
Драма последних секунд: «Атлетико» и «Байер» сыграли вничью в пользу «Порту» 1
26 Октября
23:58 · Лига чемпионов
«Тоттенхэм» успел вырвать победу в матче со «Спортингом», но ВАР вернул ничью
23:53 · Лига чемпионов
«Наполи» выиграл пятый матч кряду, забив 3 мяча «Рейнджерс»
23:52 · Лига чемпионов
«Айнтрахт» обыграл «Марсель» и запутал таблицу группы
23:51 · Лига чемпионов
Ударные 10 минут позволили «Ливерпулю» разобраться с «Аяксом»
23:41 · Лига чемпионов
Шмейхель рассказал, почему «ПСЖ» снова не выиграет Лигу чемпионов
23:31 · Лига чемпионов
«Аякс» установил очередной личный антирекорд по пропущенным голам в еврокубках
23:22 · Лига чемпионов
Салах обошёл легенду АПЛ по голам в Лиге чемпионов
23:13 · Лига чемпионов
Джованни Симеоне повторил достижение своего отца в Лиге чемпионов
23:04 · Лига чемпионов
Источник: Бускетс проводит свой последний матч в Лиге чемпионов на «Камп Ноу» за «Барселону»
22:56 · Лига Европы
Александр Глеб – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: Это провал, никак невозможно оправдать
22:54 · Италия. Серия А
Президент «Интера»: «Уверен, я смогу убедить Шкриньяра остаться»
22:46 · Лига чемпионов
Бастони: «Мы добились цели»
Все новости
Рекомендуем