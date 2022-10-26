Ударные 10 минут позволили «Ливерпулю» разобраться с «Аяксом»

«Аякс» имел шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов в случае победы над «Ливерпулем». Но амстердамцы снова разочаровали, пропустив три гола подряд за 10 минут на стыке таймов. Хотя хозяева начали лучше, Стивен Бергёйс зарядил в штангу, а также бил мимо. На 41-й минуте Джордан Хендерсон выиграл воздух и помог Мохамеду Салаху забить важный мяч. Тут же Дарвин Нуньес зарядил в штангу. После перерыва он же снова сотряс каркас ворот после углового, но мяч отскочил в сетку. И тут же Харви Эллиотт здорово пробил с правого угла штрафной - 3:0.

«Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги чемпионов и борется за первое место с «Наполи».

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