Ударные 10 минут позволили «Ливерпулю» разобраться с «Аяксом»

«Аякс» имел шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов в случае победы над «Ливерпулем». Но амстердамцы снова разочаровали, пропустив три гола подряд за 10 минут на стыке таймов. Хотя хозяева начали лучше, Стивен Бергёйс зарядил в штангу, а также бил мимо. На 41-й минуте Джордан Хендерсон выиграл воздух и помог Мохамеду Салаху забить важный мяч. Тут же Дарвин Нуньес зарядил в штангу. После перерыва он же снова сотряс каркас ворот после углового, но мяч отскочил в сетку. И тут же Харви Эллиотт здорово пробил с правого угла штрафной - 3:0.
«Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги чемпионов и борется за первое место с «Наполи».
Протокол игры
|42'Салах Мохамед (0:1)
|49'Нуньес Дарвин (0:2)
|52'Эллиотт Харви (0:3)
Пасвер Ремко•Коласио Хорхе III•Тимбер Юррьен•Угелумба Кэлвин•Блинд Дэйли58' (Вайндал Оуэн (58') •Бергёйс Стивен85' (Гриллич Флориан (85') •Альварес Эдсон85' (Фернандес Франсиско (85') •Классен Дэви58' (Кудус Мохаммед (58') •Бергвейн Стевен•Броббей Брайан63' (Тейлор Кеннет (63') •Тадич Душан
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Гомес Джо•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю87' (Цимикас Костас (87') •Эллиотт Харви71' (Байчетич Стефан (71') •Фабиньо Энрике71' (Милнер Джеймс (71') •Хендерсон Джордан71' (Карвалью Фабиу (71') •Фирмино Роберто•Салах Мохамед•Нуньес Дарвин63' (Джонс Кёртис (63')
26 октября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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