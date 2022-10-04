Нагельсманн – о победе «Баварии»: «Было важно правильно отреагировать на неудачи»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Викторией» Пльзень в Лиге чемпионов (5:0).

«Сегодня команды выступила хорошо, именно с таким подходом нужно выходить на матчи. Мы действовали быстро и полностью контролировали ситуацию на поле. Было важно правильно отреагировать на прежние неудачи и принять необходимые меры», – заявил наставник мюнхенцев в послематчевом интервью.

После сегодняшней победы «Бавария» оторвалась от «Интера» и «Барселоны» на шесть очков в турнирной таблице группы C. Встреча миланского и каталонского коллективов проходит в эти минуты.