Тренер «Виктории» рассказал о тактике на матч с «Баварией»

Наставник чешской «Виктории» Михал Билек пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с мюнхенской «Баварией» на стадии группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Это будет тяжелый матч против сложного соперника. «Бавария» считается одним из главных фаворитов Лиги чемпионов. Против такой команды очень непросто играть. Мы намерены сохранить компактную игру в обороне и быстрые контратаки. Будем убегать вперед и рассчитывать на стандарты», - передает слова специалиста Bayern & Germany.

Матч «Бавария» - «Виктория» состоится сегодня, 4 октября, в Мюнхене. Начало матча запланировано в 19:45 по московскому времени.