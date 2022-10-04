Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Горецка: «Бавария» находится на правильном пути»

04 Октября 2022 • 22:33 Комментировать
Бавария
5:0
Виктория Пльзень
окончен

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка доволен успехами своей команды в Лиге чемпионов.

Мюнхенцы разобрались с чешской «Викторией», забив пять безответных мячей и набрав девять очков после трёх туров. Разница голов команды Юлиана Нагельсманна тоже впечатляет – 9:0.

«Бавария» на правильном пути. Мы набрали девять очков и имеем отличную разницу голов. Сегодня мы сыграли очень дисциплинированно. Критика в наш адрес после неудач в Бундеслиге была справедливой, и во время международной паузы мы серьёзно поработали над своей игрой. Наша цель – обрести стабильность», – заявил после победы немецкий хавбек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Бавария Бавария
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
5
0
1.09 10.50 28.00
Видео
Окончен
Марсель Марсель
Спортинг Л Спортинг Л
4
1
2.42 3.30 3.00
Видео
86 мин
Аякс Аякс
Наполи Наполи
1
5
2.37 3.65 2.85
Видео
86 мин
Брюгге Брюгге
Атлетико М Атлетико М
2
0
2.20 4.00 2.65
Видео
86 мин
Порту Порту
Байер Л Байер Л
1
0
2.17 3.60 3.20
Видео
86 мин
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
0
3.35 3.65 2.10
Видео
86 мин
Ливерпуль Ливерпуль
Рейнджерс Рейнджерс
2
0
Видео
86 мин
Интер Милан Интер Милан
Барселона Барселона
1
0
4.10 4.20 1.67
Видео
05.10.22 в 19:45
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Динамо Загреб Динамо Загреб
1.52 4.70 6.00
Видео
05.10.22 в 19:45
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Селтик Селтик
1.51 5.00 5.80
Видео
05.10.22 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.23 7.20 11.00
Видео
05.10.22 в 22:00
Ювентус Ювентус
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
1.21 7.20 13.00
Видео
05.10.22 в 22:00
Челси Челси
Милан Милан
1.82 3.95 4.20
Видео
05.10.22 в 22:00
Севилья Севилья
Боруссия Д Боруссия Д
3.20 3.65 2.21
Видео
05.10.22 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Копенгаген Копенгаген
1.15 9.00 18.00
Видео
05.10.22 в 22:00
Бенфика Бенфика
ПСЖ ПСЖ
4.60 4.30 1.69
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Октября
23:33 · Лига чемпионов
«Аякс» пропустил 5 голов в еврокубках впервые за 42 года
23:29 · Лига чемпионов
Кварацхелия забил первый гол в Лиге чемпионов, но потом был заменён из-за травмы
23:24 · Лига чемпионов
«Аякс» во второй раз в своей истории пропустил три мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов
23:22 · Лига чемпионов
Жиру: «Не стоит сравнивать меня с Обамеянгом»
23:20 · Лига чемпионов
«Наполи» - первая итальянская команда, забившая десять голов за три первых матча в группе ЛЧ
23:04 · Лига чемпионов
Галтье: «Бенфика» – фаворит группы»
23:03 · Лига чемпионов
Чалханоглу не забивал в Лиге чемпионов более шести лет
22:55 · Лига чемпионов
Мане назван лучшим игроком матча «Бавария» – «Виктория» 1
22:54 · Лига чемпионов
Кудус - второй игрок в истории «Аякса», который забил в трёх стартовых матчах Лиги чемпионов
22:43 · Лига чемпионов
Нагельсманн – о победе «Баварии»: «Было важно правильно отреагировать на неудачи»
22:42 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» лишь один раз проиграл шотландской команде в матче еврокубка
22:35 · Лига чемпионов
«Рейнджерс» лишь один раз побеждал в Англии в матче еврокубка
22:33 · Лига чемпионов
Горецка: «Бавария» находится на правильном пути»
22:24 · Лига чемпионов
Макаллистер: «Ливерпуль» должен относиться к «Рейнджерс» с уважением»
22:17 · Лига чемпионов
Пиоли: «Челси» потратил много денег на трансферы, нас ждёт тяжёлый матч»
Все новости
Рекомендуем