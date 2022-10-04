Горецка: «Бавария» находится на правильном пути»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка доволен успехами своей команды в Лиге чемпионов.

Мюнхенцы разобрались с чешской «Викторией», забив пять безответных мячей и набрав девять очков после трёх туров. Разница голов команды Юлиана Нагельсманна тоже впечатляет – 9:0.

«Бавария» на правильном пути. Мы набрали девять очков и имеем отличную разницу голов. Сегодня мы сыграли очень дисциплинированно. Критика в наш адрес после неудач в Бундеслиге была справедливой, и во время международной паузы мы серьёзно поработали над своей игрой. Наша цель – обрести стабильность», – заявил после победы немецкий хавбек.