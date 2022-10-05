Мане: «Хочется верить, что так будет до конца сезона»

Мюнхенская «Бввария» идеально начала сезон в Лиге чемпионов - две победы со счетом 2:0 над «Интером» и «Барселоной», а также разгром чешской «Виктории» со счетом 5:0.

Во вчерашнем матче свой первый гол за «Баварию» в Лиге чемпионов забил Садио Мане - нападающий, перебравшийся в клуб минувшим летом.

- Мы отлично сыграли, была динамика, было много моментов, и голов также. Победа важна, так как в чемпионате дела пошли не самым лучшим образом, а нам надо было показать, что мы по-прежнему в игре. Хочется верить, что так будет до конца сезона, - цитирует слова игрока официальный сайт УЕФА.