Мане: «В детстве смотрел только Лигу чемпионов»

Нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал о своём отношении к Лиге чемпионов.

30-летний футболист перешёл в «Баварию» минувшим летом из «Ливерпуля». В составе английского гранда сенегалец становился победителем самого престижного еврокубка в 2019 году.

«Лига чемпионов – это потрясающе, о ней мечтает каждый футболист. Я помню, как рос на матчах этого турнира. Тогда я даже не смотрел поединки чемпионатов – только Лигу чемпионов.

Я слежу за Лигой чемпионов с 2005 или 2006 года. Помню невероятный финал «Ливерпуль» – «Милан», который смотрел по телевизору с друзьями. Именно тогда я проникся потрясающим духом этого турнира», – рассказал Садио мане в интервью официальному сайту УЕФА.