«Бавария» забила 5 мячей «Виктории»

В стартовом матче третьего тура Лиги чемпионов «Бавария» играла против «Виктории» и ожидаемо поиздевалась над обороной противника. При этом разгромный счет был зафиксирован уже к 21-й минуте, а итог - 5:0. Перехват мяча, короткая комбинация, и Лерой Сане забил первый гол. Серж Гнабри развил успех, а Садио Мане отличился после сольного прохода. Джамал Мусиала забил из офсайда, на этом первый тайм завершился.
Сразу после перерыва Сане оформил дубль, а Эрик Чупо-Мотинг поставил точку.
Протокол игры
|(1:0) Сане Лерой7'
|(2:0) Гнабри Серж13'
|(3:0) Мане Садио21'
|(4:0) Сане Лерой50'
|(5:0) Чупо-Мотинг Эрик59'
Нойер Мануэль•Мазрауи Нуссер•Упамекано Дайо72' (Павар Бенжамен (72') •Де Лихт Маттайс•Альфонсо Дэвис46' (Станишич Йосип (46') •Горецка Леон73' (Забитцер Марсель (73') •Гравенберх Райан•Сане Лерой58' (Тель Матис (58') •Мусиала Джамал46' (Чупо-Мотинг Эрик (46') •Мане Садио•Гнабри Серж
Запасные: Ульрайх Свен•Киммих Йозуа•Мюллер Томас
Тврдонь Мариан•Голик Либор•Гейда Лукаш63' (Тижани Мохамед (63') •Перница Лудек•Гавел Милан•Калвач Лукаш•Н'Диайе Моду•Копич Ян58' (Ирка Эрик (58') •Влканова Адам46' (Емелка Вацлав (46') •Москейра Джон85' (Пиларж Вацлав (85') •Хори Томаш 29'58' (Бэсси Форчун (58')
Запасные: Климент Ян•Чермак Алеш•Штанек Йиндрих•Едличка Мартин
04 октября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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