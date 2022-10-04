«Бавария» забила 5 мячей «Виктории»

В стартовом матче третьего тура Лиги чемпионов «Бавария» играла против «Виктории» и ожидаемо поиздевалась над обороной противника. При этом разгромный счет был зафиксирован уже к 21-й минуте, а итог - 5:0. Перехват мяча, короткая комбинация, и Лерой Сане забил первый гол. Серж Гнабри развил успех, а Садио Мане отличился после сольного прохода. Джамал Мусиала забил из офсайда, на этом первый тайм завершился.

Сразу после перерыва Сане оформил дубль, а Эрик Чупо-Мотинг поставил точку.

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