Нагельсманн отметил важность матча с «Викторией»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о предстоящем поединке против чешской «Виктории» в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы хотим сохранить ритм, а потому важно одержать победу. Жду хорошего выступления от команды. Уверен, что соперник сядет в глубокую защиту. Думаю, что немного изменим состав в этом матче», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Поединок группового этапа между «Баварией» и «Викторией» состоится во вторник, 4 октября, начало – 19:45 по московскому времени. Встреча состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».