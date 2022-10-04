Сане стал четвертым немцем с 20 голами в Лиге чемпионов

Лерой Сане стал автором дубля в поединке Лиги чемпионов против «Виктории» из Пльзеня и вошёл в число лучших немецких бомбардиров в главном еврокубке.

«Бавария» выиграла домашний матч третьего тура со счётом 5:0, продолжив свою успешную серию в рамках главного еврокубка. Лерой открыл счёт на седьмой минуте, а также увеличил преимущество мюнхенцев до четырёх мячей на 50 минуте.

Теперь на счету бывшего игрока «Шальке» и «Манчестер Сити» 20 голов в рамках главного еврокубка. Больше только у Томаса Мюллера, Марио Гомеса и Марко Ройса.

