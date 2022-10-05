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Лига чемпионов

Игрок «Виктории»: «Атаку «Баварии» очень тяжело сдержать»

05 Октября 2022 • 08:53 Комментировать
Бавария
5:0
Виктория Пльзень
окончен

Хавбек «Виктории» (Пльзень) Лукаш Калвах высказался о крупном поражении от мюнхенской «Баварии» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Чешский коллектив проиграл со счетом 0:5.

«Нам нельзя было давать «Баварии» свободные зоны, однако у соперника очень мощная команда. Когда мюнхенцы переходят в атакующую фазу, из очень тяжело сдержать. Жаль, что мы так быстро пропустили три гола», - цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

По итогам трех туров «Виктория» идет последней в группе, не набрав ни одного очка. 13 октября чехи проведут еще один матч с «Баварию», в этот раз на своем домашнем стадионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Виктория Пльзень Лукаш Калвах
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