Игрок «Виктории»: «Атаку «Баварии» очень тяжело сдержать»

Хавбек «Виктории» (Пльзень) Лукаш Калвах высказался о крупном поражении от мюнхенской «Баварии» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Чешский коллектив проиграл со счетом 0:5.

«Нам нельзя было давать «Баварии» свободные зоны, однако у соперника очень мощная команда. Когда мюнхенцы переходят в атакующую фазу, из очень тяжело сдержать. Жаль, что мы так быстро пропустили три гола», - цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

По итогам трех туров «Виктория» идет последней в группе, не набрав ни одного очка. 13 октября чехи проведут еще один матч с «Баварию», в этот раз на своем домашнем стадионе.