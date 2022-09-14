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Лига чемпионов

Нойер — о победе над «Барселоной»: «Сложно играть с командами, которые ставят «автобус»

 
14 Сентября 2022 • 15:17 Комментировать (1)
Бавария
2:0
Барселона
окончен

Вратарь «Баварии «Мануэль Нойер рассказал, за счёт чего мюнхенцы смогли одолеть «Барселону» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению голкипера, всё предопределило стремление игроков «Баварии» к победе.

«Просто мы хотели этого больше «Барселоны». Сложно играть с командами, которые компактно сидят в защите и ставят «автобус», но мы знаем, как найти обходные пути», — цитирует Нойера пресс-служба «Баварии».

После этой победы мюнхенская команда набрала шесть очков и единолично возглавила группу С. Следом идут «Барселона» и «Интер», у которых по три балла, а замыкает турнирную таблицу «Виктория Пльзень» с нулём очков в своём активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Мануэль Нойер
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Комментарии (1)
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Roni
14 Сентября 2022 в 16:40
Нойер точно вчера играл с Барселоной? Он знает про автобус?
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