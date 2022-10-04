«Бавария» объявила состав на матч с «Викторией»

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария», выигравшая оба первых матча с одинаковым счетом 2:0, сразится с чешской «Викторией». Накануне встречи наставник немецкого клуба Юлиан Нагельсманн объявил стартовый состав своей команды.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, де Лигт, Гнабри, Горецка, Сане, Мане, Дэвис, Гравенберх, Мазрауи, Мусиала.

Встреча между мюнхенской «Баварией» и чешской «Викторией» в рамках третьего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы начнется в 19:45 по московскому времени, следить за ней можно будет в формате нашей онлайн-трансляции, она уже доступна по ссылке.