«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов

«Бавария» продлила беспроигрышную серию в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Мюнхенский гранд с разгромным счётом одолел чешскую «Викторию» Пльзень (5:0), не проиграв в 31-м матче групповой стадии турнира кряду, что является рекордом, информирует Squawka. Беспроигрышная серия стартовала более пяти лет назад – в сентябре 2017 года.

После сегодняшнего успеха «Бавария» уверенно возглавляет турнирную таблицу группы C с девятью набранными очками и разницей голов 9:0 после трёх туров.

Конкуренты мюнхенцев – «Барселона» и миланский «Интер» – проведут свой матч сегодня в 22:00 по московскому времени.