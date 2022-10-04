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Лига чемпионов

Игрок «Виктории»: «Мы не боимся «Баварию»

04 Октября 2022 • 07:24 Комментировать
Бавария
...
Виктория Пльзень
1 1.08 X 8.50 2 19.00
Через 11 ч. 20 мин.

Защитник чешской «Виктории» Лукаш Гейда высказался относительно предстоящего поединка против мюнхенской «Баварии» в рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«В нашей группе собраны гранды европейского футбола, но не скажу, что мы их боимся. «Виктории» нужно выкладываться по максимуму в этих матчах. Что касается «Баварии», то это команда очень высокого уровня, мы понимаем, с чем придется столкнуться. Это будет непростое испытание для нашей команды», - цитирует игрока Bayern & Germany.

Матч состоится в Мюнхене во вторник, 4 октября. Начало запланировано в 19:45 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Виктория Пльзень Лукаш Гейда
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БАВАРИЯ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
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