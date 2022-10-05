Тренер «Виктории»: «Бавария» показала свой класс»

Чешская «Виктория» потерпела разгромное фиаско в матче против мюнхенской «Баварии» (0:5) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Главный тренер команды Михал Билек высказался о неудаче своих подопечных на послематчевой пресс-конференции.

«Бавария» продемонстрировала свой класс. Мы же пока не в состоянии играть на таком уровне. Скорость и комбинации игроков «Баварии» добавили нам проблем. Мои парни старались, но этого оказалось недостаточно», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После трех туров «Виктория» занимает последнее место в своей группе. 13 октября команда на своем поле примет «Баварию».