Мане назван лучшим игроком матча «Бавария» – «Виктория»

Нападающий «Баварии» Садио Мане удостоился от УЕФА звания лучшего игрока матча.

Поединок против «Виктории» Пльзень, прошедший в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, завершился победой мюнхенцев – 5:0. На счету 30-летнего сенегальца забитый гол и результативная передача. Также Мане чаще всех бил по воротам, стал лидером по успешным обводкам и выиграл наибольшее количество единоборств среди игроков немецкого гранда.

«Мы заслужили победу, – комментирует итоги встречи её главный герой. – Мы показали отличную игру и создали много моментов. Последние недели сложились непросто, и для нас было важно правильно отреагировать», – отметил форвард.