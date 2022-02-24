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Алле: «Мне было очень неудобно за гол в свои ворота»

24 Февраля 2022 • 08:04 Комментировать
Бенфика
2:2
Аякс
окончен

Нападающий «Аякса» Себастьян Алле забил в ворота «Бенфики», но также при этом поразил и ворота своей команды, за что ему было весьма неудобно. Он также, как и наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, недоволен итогом матча, ведь вопрос выхода в следующий раунд «Аяксу» придется решать уже в ответном матче.

- Думал, что вратарь заберет мяч, но он пропустил его, а я не ожидал этого. Мне было очень неудобно, я оказался в неудачной позиции. Надо сохранять концентрацию. Ничья не устраивает нас, мы могли добиться куда более солидного результата, - заявил Алле официальному сайту УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Себастьян Алле
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