Алле: «Мне было очень неудобно за гол в свои ворота»

Нападающий «Аякса» Себастьян Алле забил в ворота «Бенфики», но также при этом поразил и ворота своей команды, за что ему было весьма неудобно. Он также, как и наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, недоволен итогом матча, ведь вопрос выхода в следующий раунд «Аяксу» придется решать уже в ответном матче.

- Думал, что вратарь заберет мяч, но он пропустил его, а я не ожидал этого. Мне было очень неудобно, я оказался в неудачной позиции. Надо сохранять концентрацию. Ничья не устраивает нас, мы могли добиться куда более солидного результата, - заявил Алле официальному сайту УЕФА.