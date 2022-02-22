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Антони: «В будущем хотел бы играть в АПЛ или Ла Лиге»

22 Февраля 2022 • 16:05 Комментировать
Бенфика
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Аякс
4.30 3.95 1.77
23.02 23:00
Полузащитник амстердамского «Аякса» Антони прокомментировал слухи о своём будущем. Бразилец отметил, что чувствует себя счастливым в нынешнем клубе, но при этом не стал исключать, что в будущем хотел бы получить повышение.
 
«Аякс» – это то место, где я чувствую себя очень счастливым. Конечно, иногда я думаю о своём будущем. Ла Лига или АПЛ – это те чемпионаты, который я считаю прекрасными. Когда придёт нужное время, надеюсь, что смогу там поиграть», – заявил Антони.
 
Напомним, что Антони присоединился к амстердамскому «Аяксу» зимой 2020 года из бразильского «Сан-Паулу». В этом сезоне полузащитник провёл за нидерландский клуб 19 матчей в Эредивизии, где отметился семью голами и тремя ассистами.
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Антони
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