Наставник «Бенфики» также доволен игрой своей команды, но сетует на ничейный результат

Лиссабонская «Бенфика» дважды была вынуждена отыгрываться в матче с «Аяксом», и дважды успешно выполняла задачу. Наставник «орлов» Нельсон Вериссимо считает, что его команда заслуживала большего, чем ничья. Он похвалил своих футболистов за стремление к победе и самоотдачу в этом поединке.

- Меня устроила игра, но не результат. Матч получился равным, победить хотели и мы, и соперник. Игроки проявили волю к победе и играли с должной самоотдачей. Мне понравился футбол, - заявил Вериссимо, цитируемый официальным сайтом УЕФА.

Ответный матч между «Аяксом» и «Бенфикой» состоится 15 марта в Амстердаме.