Тен Хаг: «Статус «Аякса» на международной арене изменился за последние три года»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг оценил шансы на успех команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов - завтра, 23 февраля, голландцам предстоит на выезде сразиться с «Бенфикой» в рамках 1/8 финала. По словам наставника, теперь его коллектив не считают явным аутсайдером в самом престижном клубном турнире Европы.

«Изменился ли наш статус на международной арене? Да, мы снова вышли в плей-офф, за последние три года команда добилась прогресса. Но нельзя списывать со счетов «Бенфику». Они умеют противостоять таким, как мы. Конечно, мы хотим добиться хорошего результата в выездной игре. В нашей паре нет фаворита», - заявил тен Хаг во время предматчевой пресс-конференции.