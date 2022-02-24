Алле забил в свои ворота и в чужие: «Бенфика» и «Аякс» разошлись миром

«Бенфика» и «Аякс» выдали интересный матч с обилием голов. Амстердамцы дважды вели в счёте, но выиграть не смогли.

В среду прошли последние два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона. В Лиссабоне свой поединок проводила самая неожиданная пара этой стадии. Едва ли кто-то ожидал увидеть пару «Бенфика» - «Аякс». Однако первые отправили в Лигу Европы «Барселону», а вторые – дортмундскую «Боруссию», и теперь они между собой определяли четвертьфиналиста турнира.

Игра началась в неплохом темпе, причём вперёд шли обе команды. Однако толку от этого не было – оба вратаря долго стояли без дела. По крайней мере, опасных моментов не было. По сути, первый же голевой шанс принёс результат. «Аякс» в очередной раз включил прессинг, Антони отобрал мяч на правом фланге, сделал передачу на Мазрауи, а тот сделал кросс в штрафную, где Тадич аккуратно пробил точно в правый угол.

Не сказать, что португальцы как-то всерьёз добавили после этого, но довольно быстро счёт стал равным. «Бенфика» заработал право на угловой, Вертонген пытался пробить, потом бельгиец подхватил мяч и прострелил, а футбольный снаряд, попав в Алле, отскочил в собственные ворота.

Амстердамцы недолго горевали и довольно быстро вновь вышли вперёд. Интересно, что гол «Аякса» организовали те же самые люди. На этот раз после передачи с левого фланга мяч попал в Вертонгена и отскочил к Алле, который сумел быстро исправиться и вновь вывести свою команду вперёд.

Португальцы пытались что-то придумать, но могли ещё до перерыва пропустить и третий мяч. Антони сделал проникающую передачу на Альвареса, который справа пробил в дальний угол, но угодил в штангу. Алле пытался сыграть на добивании, но в створ не попал. В итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.

В начале второго тайма обе команды вновь действовали на встречных курсах. По истечении часа игры Рафа Силва опасно простреливал с фланга на Дарвина, который немного не дотянулся до мяча. В ответ Мазаруи получил заброс от Мартинеса, но не смог в ближнем бою переиграть Влаходимоса.

«Бенфика» всё же активизировалась. Сначала Тимбер в подкате выбил мяч, который катился в ворота после подсечки Яремчука. Затем же украинский форвард забил. Рамуш нанёс мощный удар в перекладину, но Яремчук оказался первым на добивании и сравнял счёт. Форвард, празднуя гол, сорвал игровую футболку, под которой оказалась ещё одна с гербом его родины, за что судья показал жёлтую карточку.

В итоге матч так и завершился вничью. Ответная встреча состоится в Амстердаме 15 марта, и шансы соперников пока выглядят равными.

Роман Андреев