Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Алле забил в свои ворота и в чужие: «Бенфика» и «Аякс» разошлись миром

24 Февраля 2022 • 00:55 Комментировать
Бенфика
2:2
Аякс
окончен

«Бенфика» и «Аякс» выдали интересный матч с обилием голов. Амстердамцы дважды вели в счёте, но выиграть не смогли.

Протокол игры  
Бенфика 2:2Аякс
  18'Тадич Душан (0:1)
(1:1) Алле Себастьян26'   
  29'Алле Себастьян (1:2)
(2:2) Яремчук Роман72'   
Влаходимос ОдиссейЖилберто ЖуниорОтаменди НиколасВертонген ЯнГримальдо АлехандроСилва РафаВайгль ЮлианАдель Таарабт  85' (Бернарду Паулу (  85') Эвертон Соарес  62' (Яремчук Роман (  62'   72') Нуньес Дарвин   46'Рамуш Гонсалу   49'
Запасные: Мейте СуалихоАраужу ТомашРодригес Фелипе IIМариу ЖоауРадоньич НеманьяДиаш ЖильЛейте ЭлтонГонсалвеш ДиогуЛазаро Валентино
Пасвер РемкоМазрауи Нуссер   23'Тимбер ЮррьенМартинес ЛисандроБлинд Дэйли  73' (Тальяфико Николас (  73') Альварес ЭдсонГравенберх Райан  73' (Классен Дэви (  73') Антони   87'Бергёйс Стивен   45'Тадич ДушанАлле Себастьян
Запасные: Перейра Данило IIТейлор КеннетГортер ДжейКудус МохаммедРенсх ДевайнЙенсен ВикторДарами МохаммедШуурс ПеррОнана Андре
23 февраля. Стадион "Эштадиу да Луш".

В среду прошли последние два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона. В Лиссабоне свой поединок проводила самая неожиданная пара этой стадии. Едва ли кто-то ожидал увидеть пару «Бенфика» - «Аякс». Однако первые отправили в Лигу Европы «Барселону», а вторые – дортмундскую «Боруссию», и теперь они между собой определяли четвертьфиналиста турнира.

Игра началась в неплохом темпе, причём вперёд шли обе команды. Однако толку от этого не было – оба вратаря долго стояли без дела. По крайней мере, опасных моментов не было. По сути, первый же голевой шанс принёс результат. «Аякс» в очередной раз включил прессинг, Антони отобрал мяч на правом фланге, сделал передачу на Мазрауи, а тот сделал кросс в штрафную, где Тадич аккуратно пробил точно в правый угол.

Не сказать, что португальцы как-то всерьёз добавили после этого, но довольно быстро счёт стал равным. «Бенфика» заработал право на угловой, Вертонген пытался пробить, потом бельгиец подхватил мяч и прострелил, а футбольный снаряд, попав в Алле, отскочил в собственные ворота.

Амстердамцы недолго горевали и довольно быстро вновь вышли вперёд. Интересно, что гол «Аякса» организовали те же самые люди. На этот раз после передачи с левого фланга мяч попал в Вертонгена и отскочил к Алле, который сумел быстро исправиться и вновь вывести свою команду вперёд.

Португальцы пытались что-то придумать, но могли ещё до перерыва пропустить и третий мяч. Антони сделал проникающую передачу на Альвареса, который справа пробил в дальний угол, но угодил в штангу. Алле пытался сыграть на добивании, но в створ не попал. В итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.

В начале второго тайма обе команды вновь действовали на встречных курсах. По истечении часа игры Рафа Силва опасно простреливал с фланга на Дарвина, который немного не дотянулся до мяча. В ответ Мазаруи получил заброс от Мартинеса, но не смог в ближнем бою переиграть Влаходимоса.

«Бенфика» всё же активизировалась. Сначала Тимбер в подкате выбил мяч, который катился в ворота после подсечки Яремчука. Затем же украинский форвард забил. Рамуш нанёс мощный удар в перекладину, но Яремчук оказался первым на добивании и сравнял счёт. Форвард, празднуя гол, сорвал игровую футболку, под которой оказалась ещё одна с гербом его родины, за что судья показал жёлтую карточку.

В итоге матч так и завершился вничью. Ответная встреча состоится в Амстердаме 15 марта, и шансы соперников пока выглядят равными.

Роман Андреев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Аякс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Бенфика 2:2 Аякс 4.70 4.05 1.70
окончен Атлетико М 1:1 Манчестер Юнайтед 2.70 3.15 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Февраля
02:04 · Лига чемпионов
Бруну Фернандеш побил рекорд Бекхэма
01:22 · Лига чемпионов
Дэйли Блинд установил новый рекорд «Аякса»
01:15 · Лига чемпионов
Эланга забил 500-й гол «Манчестер Юнайтед» в Кубке/Лиге чемпионов 3
00:55 · Лига чемпионов
Алле забил в свои ворота и в чужие: «Бенфика» и «Аякс» разошлись миром
00:42 · Лига чемпионов
После гола в ворота «Аякса» Яремчук сорвал футболку, продемонстрировав герб Украины 2
00:36 · Лига чемпионов
Анри сделал выбор между Месси и Роналду 1
00:29 · Лига чемпионов
Гигант «Аякса» Алле повторил клубный рекорд в европейских кубках
00:20 · Лига чемпионов
Фердинанд объяснил почему у «МЮ» нет шансов на победу в Лиге чемпионов
23 Февраля
22:30 · Лига чемпионов
«Атлетико» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1 (закончен) 7
22:30 · Лига чемпионов
«Бенфика» - «Аякс» - 2:2 (закончен)
21:57 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» объявил стартовый состав на матч с «Атлетико»
21:11 · Лига чемпионов
Кроос откровенно высказался об игре «Реала» против «ПСЖ»
20:43 · Лига чемпионов
Роналду забил в ворота «Атлетико» 25 голов - лишь один клуб пострадал от него ещё больше за всю карьеру CR7 1
20:25 · Лига чемпионов
Симеоне: «Очень трудно найти уязвимые места у «МЮ»
18:51 · Лига чемпионов
​Фергюсон: «МЮ» обыграет «Атлетико» на выезде со счётом 5:0» 6
Все новости
Рекомендуем