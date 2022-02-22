Гравенберх: «Не знаю, уйду ли летом»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Райан Гравенберх заявил, что не знает, удастся ли ему сменить команду ближайшим летом. Напомним, что в услугах хавбека уже не первый год интересуются многие европейские гранды.

«Я не знаю, уйду ли летом. Единственное, о чем я знаю, так это то, что я не покину «Аякс» если клуб ничего за меня не получит. Я не уйду на правах свободного агента. Этого не произойдёт», – заключил Гравенберх.

На данный момент самый активный интерес к футболисту проявляет мюнхенская «Бавария». Немецкий клуб видит в нидерландце долгосрочное закрытие позиции центрального полузащитника.