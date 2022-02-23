Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Тренер «Бенфики»: «Аякс» сейчас является одной из лучших команд Европы, нам предстоит сложный матч»

23 Февраля 2022 • 00:30 Комментировать
Бенфика
...
Аякс
4.40 4.00 1.75
Через 21 ч. 34 мин.

Новоиспеченный главный тренер «Бенфики» Нельсон Вериссимо поделился своими ожиданиями от грядущего поединка с «Аяксом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Наставник высказал свои опасения по поводу текущей игровой формы соперника, но заявил, что знает, как остановить атаку голландцев.

«Аякс» сейчас является одной из лучших команд Европы, нам предстоит очень сложный матч. У них есть много сильных сторон, но никто не идеален. Мы изучили слабые места, которыми хотим воспользоваться. Команда мотивирована, мы постараемся сохранять владение над мячом и хорошо защищаться. Шансы на победу? 50 на 50», - прокомментировал Вериссимо на пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Аякс Нельсон Вериссимо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕНФИКА АЯКС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вильярреал 1:1 Ювентус 2.55 3.10 3.20
окончен Челси 2:0 Лилль 1.30 5.40 11.50
23.02  23:00 Бенфика ... Аякс 3.60 3.50 2.10
23.02  23:00 Атлетико М ... Манчестер Юнайтед 2.49 3.25 3.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Февраля
01:07 · Лига чемпионов
Савич: «Мы сосредоточены на «Манчестер Юнайтед», а не на Роналду»
00:39 · Лига чемпионов
Тен Хаг: «Статус «Аякса» на международной арене изменился за последние три года»
00:30 · Лига чемпионов
Тренер «Бенфики»: «Аякс» сейчас является одной из лучших команд Европы, нам предстоит сложный матч»
00:25 · Лига чемпионов
Влахович побил рекорд Мёллера
22 Февраля
23:15 · Лига чемпионов
Влаховичу понадобилось всего 32 секунды, чтобы забить дебютный гол в Лиге чемпионов
22:32 · Лига чемпионов
«Челси» - «Лилль» - 2:0 (закончен)
22:30 · Лига чемпионов
«Вильярреал» - «Ювентус» - 1:1 (закончен) 1
22:11 · Лига чемпионов
Лукаку и Жоржиньо в запасе, Саншеш успел восстановиться: стартовые составы на матч «Челси» и «Лилля»
22:01 · Лига чемпионов
«Вильярреал» и «Ювентус» назвали стартовые составы: Влахович и Мората сыграют с первых минут
20:25 · Лига чемпионов
Кавани не сыграет с «Атлетико» - уругваец пропускает уже четвёртый матч кряду
19:01 · Лига чемпионов
Фернандеш: «Когда Магуайр забил «Лидсу», я шлёпнул его по голове и сказал: «Наконец-то твоя большая голова забила» 1
18:13 · Лига чемпионов
Каннаваро: «Не уверен, что «Ювентус» будет фаворитом в матче с «Вильярреалом»
17:55 · Лига чемпионов
Тухель: «Я надеялся, что Силва выиграет Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира»
17:49 · Лига чемпионов
​Рангник высказался о напряжении между Россией и Украиной 4
17:44 · Лига чемпионов
Рангник о новом тренере «МЮ»: «Нужно подождать до конца сезона»
Все новости
Рекомендуем