Тренер «Бенфики»: «Аякс» сейчас является одной из лучших команд Европы, нам предстоит сложный матч»

Новоиспеченный главный тренер «Бенфики» Нельсон Вериссимо поделился своими ожиданиями от грядущего поединка с «Аяксом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Наставник высказал свои опасения по поводу текущей игровой формы соперника, но заявил, что знает, как остановить атаку голландцев.

«Аякс» сейчас является одной из лучших команд Европы, нам предстоит очень сложный матч. У них есть много сильных сторон, но никто не идеален. Мы изучили слабые места, которыми хотим воспользоваться. Команда мотивирована, мы постараемся сохранять владение над мячом и хорошо защищаться. Шансы на победу? 50 на 50», - прокомментировал Вериссимо на пресс-конференции.