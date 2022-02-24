Тен Хаг: «Мы упустили победу»

Наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг считает, что его команда была достойна победы в матче с «Бенфикой» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Аякс» дважды выходил вперед в первом тайме, но во второй половине встречи лиссабонцам удалось отыграться благодаря усилия Романа Яремчука.

- Игра оставила противоречивое чувство. Это неплохой результат, но мы не удержали победу. У нас было несколько нереализованных моментов, а гол пропустили из нелогичной контратаки, - заявил тен Хаг, слова которого опубликовал официальный сайт УЕФА.

Ответный поединок пройдет 15 марта в Амстердаме.