Гигант «Аякса» Алле повторил клубный рекорд в европейских кубках

Уже одиннадцать голов записал на свой счет нападающий амстердамского «Аякса» Себастьян Алле в текущем сезоне Лиги чемпионов, и по этому показателю он повторил клубный рекорд, продержавшийся почти полвека.

В сезоне 1975/1976 одиннадцать же голов забил Рууд Геелс, но это было в ходе кампании в Кубке УЕФА. Через четыре года десять голов записал на свой счет Серён Лербю - в той кампании «Аякс» дошел до полуфинала Кубка чемпионов, где уступил будущему победителю «Ноттингем Форест».

Еще трое футболистов забивали по девять голов за сезон в еврокубках - Душан Тадич в 2018/2019, Клаас Ян Хунтелар в сезоне 2006/2007, и финн Яри Литманен в сезоне 1995/1996.