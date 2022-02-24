Дэйли Блинд установил новый рекорд «Аякса»

Защитник амстердамского «Аякса» Дэйли Блинд сыграл в сегодняшнем матче против лиссабонской «Бенфики» в первой встрече в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Для Блинда этот матч стал 43-м в Лиге чемпионов в футболке «Аякса» - и, если доселе на протяжении примерно трех месяцев он лишь делил рекорд с финским игроком Яри Литманеном, то теперь с 43-мя играми он единолично возглавляет престижный список.

В нем, помимо Блинда (43 игры) и Литманена (42). присутствуют также Эдвин ван дер Сар (38 матчей), нынешний директор «Аякса», а замыкают пятерку братья де Бур - 37 матчей у Рональда и 34 матча у Франка.