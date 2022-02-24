После гола в ворота «Аякса» Яремчук сорвал футболку, продемонстрировав герб Украины

Фраза «Спорт вне политики» осталась где-то в прошлом. В свете последних событий российский и украинский футбол всё больше ощущает на себе отголоски происходящего в других местах.

Не стал исключением первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Бенфика» и «Аякс». После гола в ворота амстердамцев форвард португальской «Бенфики» Роман Яремчук сорвал с себя футболку и остался в майке с изображением герба Украины. Игрок был наказан желтой карточкой. Он появился на поле за 10 минут до результативного удара, после чего счет стал 2:2.

Текстовую трансляцию проводит LiveResult.ru.