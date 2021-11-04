Симеоне подвёл итоги матча с «Ливерпулем»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» на выезде встречался с «Ливерпулем». Испанский коллектив потерпел поражение на «Энфилде» со счетом 0:2. Своими впечатлениями от встречи поделился наставник гостей Диего Симеоне.

«Хочу отметить выступление соперников. Они отлично начали игру и реализовали свои быстрые атаки. После этого «Ливерпуль» очень уверенно себя чувствовал.

У нас был хороший момент после углового, Карраско имел возможность забить. Однако затем мы пропустили и получили удаление. После этого стало намного тяжелее», - передает слова аргентинца пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «Атлетико» с четырьмя очками идет на третьем месте в группе.