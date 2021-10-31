Наби Кейта пропустит матч с «Атлетико»

Наби Кейта почти наверняка пропустит матч Лиги чемпионов против «Атлетико». Напомним, полузащитник «Ливерпуля» был заменён уже на 20-й минуте субботнего поединка Премьер-лиги против «Брайтона» (ничья 2:2).

- Завтра или послезавтра Кейта пройдёт обследование. Он сказал мне, что проблема в подколенном сухожилии. Пока ещё не было случая, чтобы игрок после такой проблемы играл в следующем матче. Так что я не думаю, что Кейта сыграет в среду, - сказал главный тренер «красных Юрген Клопп.

Матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» начнётся 3 ноября в 23:00 по московскому времени.