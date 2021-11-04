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Лига чемпионов

Симеоне вновь не пожал руку Клоппу после матча Лиги чемпионов

04 Ноября 2021 • 08:28 Комментировать (2)
Ливерпуль
2:0
Атлетико М
окончен

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» провел гостевую встречу с «Ливерпулем». «Матрасники» снова проиграли мерсисайдцам, на этот раз со счетом 0:2.

Стоит отметить, что после финального свистка наставник гостей Диего Симеоне вновь проигнорировал рукопожатие со своим коллегой из «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

Ранее аргентинский специалист заявлял, что не любит жать руки после поединков. Напомним, что подобное также произошло в первом матче команд, состоявшемся в Мадриде.

«Ливерпуль», набрав 12 баллов, гарантировал себе первое место в группе. «Атлетико» с четырьмя баллами идет третьим.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клопп Диего Симеоне
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Andi
04 Ноября 2021 в 08:55
Так Симеоне же индеец.
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