Клопп высказался о матче против «Атлетико»

Сегодня, 3 ноября, состоится поединок групповой стадии Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Атлетико». Своими ожиданиями от этого матча поделился рулевой английского гранда Юрген Клопп.

«Буду рад, если по итогам матча у нас получится завоевать путевку в плей-офф. Но мы не обсуждали это, ведь у нас очень часто проходят мини-финалы в последнем туре группового раунда. Верю, что в этом сезоне этого не случится.

В предстоящем поединке футболисты «Атлетико» отдадут все силы, чтобы не дать нам победить», - передает слова немецкого тренера пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, начало – 23:00 по московскому времени.