Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 261 Комментарии
Лига чемпионов

«Ливерпуль» повторил клубный рекорд 39-летней давности

04 Ноября 2021 • 08:43 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Атлетико М
окончен

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» отпраздновал домашнюю победу над мадридским «Атлетико». Подопечные Юргена Клоппа выиграли со счетом 2:0.

Как сообщает Gracenote Live, мерсисайдцы повторили клубный рекорд по беспроигрышной серии. В настоящий момент она насчитывает 25 поединков во всех соревнованиях. Таким образом, «красные» повторили достижение 1982 года.

Благодаря вчерашнему успеху английский коллектив досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. В свою очередь «Атлетико» продолжает бороться за вторую путевку в плей-офф с «Порту» и «Миланом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Ноября
08:55 · Лига чемпионов
Симеоне подвёл итоги матча с «Ливерпулем»
08:49 · Лига чемпионов
​Моуринью сделал публикацию о перебитом пенальти в ворота «Зенита»
08:43 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» повторил клубный рекорд 39-летней давности
08:35 · Лига чемпионов
Клопп - о победе над «Атлетико»: «Ливерпуль» провёл практически идеальный матч»
08:34 · Лига чемпионов
​Роналду и Левандовски попали в номинацию на звание лучшего игрока 4-го тура Лиги чемпионов
08:28 · Лига чемпионов
Симеоне вновь не пожал руку Клоппу после матча Лиги чемпионов 2
08:22 · Лига чемпионов
​Тренер «РБ Лейпцига» Марш: «Казалось, арбитр хочет взять автограф у Неймара»
08:20 · Лига чемпионов
Почеттино рассказал, чего не хватило «ПСЖ» в матче с «РБ Лейпцигом» 1
08:08 · Лига чемпионов
Хуммельс - об удалении: «Сделайте ВАР честным»
08:08 · Лига чемпионов
​4 клуба уже в плей-офф Лиги чемпионов
01:59 · Лига чемпионов
Как «Манчестер Сити» ещё раз разгромил «Брюгге» - видео видео
01:55 · Лига чемпионов
Как «Ливерпуль» обыграл «Атлетико» - видео видео
01:37 · Лига чемпионов
Как «ПСЖ» не удержал победу в матче с «РБ Лейпцигом» - видео видео
00:58 · Лига чемпионов
«Лейпциг» в компенсированное время лишил «ПСЖ» очков и лидерства в группе 1
00:57 · Лига чемпионов
Консейсау отреагировал на ничейный результат в матче «Порту» и «Милана»
Все новости
Рекомендуем