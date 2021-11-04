«Ливерпуль» повторил клубный рекорд 39-летней давности

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» отпраздновал домашнюю победу над мадридским «Атлетико». Подопечные Юргена Клоппа выиграли со счетом 2:0.

Как сообщает Gracenote Live, мерсисайдцы повторили клубный рекорд по беспроигрышной серии. В настоящий момент она насчитывает 25 поединков во всех соревнованиях. Таким образом, «красные» повторили достижение 1982 года.

Благодаря вчерашнему успеху английский коллектив досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. В свою очередь «Атлетико» продолжает бороться за вторую путевку в плей-офф с «Порту» и «Миланом».