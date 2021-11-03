​Клопп высказался о нежелании Симеоне пожать ему руку после игры

Две недели назад Диего Симеоне не пожал руку Юргену Клоппу после матча «Атлетико» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. В среду команды встретятся снова, и Симеоне дал понять, что и на этот раз он не станет подавать Клоппу руку после игры. Аргентинец сказал, что он не поддерживает рукопожатие после игры, поскольку не любит фальшь, отметив, что тренеры после финального свистка находятся в разном состоянии.

«Теперь я знаю, что кто-то не хочет пожимать руку после игры, так что это не проблема», - так по поводу ситуации высказался Юрген Клопп.

«Ливерпуль» и «Атлетико» начнут очный матч в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.