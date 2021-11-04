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Лига чемпионов

Мане догнал Джеррарда по голам за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

04 Ноября 2021 • 09:45 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Атлетико М
окончен

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» на «Энфилде» принимал мадридский «Атлетико». Команда Юргена Клоппа взяла верх над испанским грандом со счетом 2:0. Голы забивали Диогу Жота и Садио Мане.

Мяч в прошедшей встрече стал для сенегальского вингера 21-м за «красных» в самом престижном клубном турнире. По этому показателю он поднялся на второе место, догнав легенду мерсисайдцев Стивена Джеррарда.

Лидером по данному показателю является египетский нападающий Мохамед Салах, наколотивший 30 голов.

По итогам четырех туров «Ливерпуль» набрал 12 баллов и гарантировал себе участие в плей-офф турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Садио Мане
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