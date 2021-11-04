Луиса Суареса освистали болельщики «Ливерпуля»

По состоянию на данную минуту проходит матч между «Ливерпулем» и «Атлетико». Для Луиса Суареса, как и для всей испанской команды, выезд в Англию пока складывается не лучшим образом.

Помимо того, что «матрасники» остались в меньшинстве и уступают в два мяча, уругвайского нападающего освистывали болельщики на «Энфилде», где игрок провел несколько лет своей карьеры. Сам Суарес выглядел удивленным тем фактом, что каждое его касание мяча негативно воспринимается местной публикой. К слову, форвард также успел получить желтую карточку.

Напомним, что проследить за текстовой онлайн-трансляцией второй половины встречи можно на сайте Liveresult.ru.