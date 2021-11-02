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Лига чемпионов

​Симеоне высказался по поводу Клоппа, которому он не пожал руку

02 Ноября 2021 • 16:33 Комментировать
Ливерпуль
...
Атлетико М
1.70 3.75 5.80
03.11 23:00

Две недели назад «Ливерпуль» обыграл на выезде «Атлетико» со счётом 3:2 в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов. После той игры Диего Симеоне не пожал руку Юргену Клоппу, что спровоцировало обсуждения. В среду команды встретятся вновь – уже в Англии – и рулевой «Атлетико» дал комментарий по поводу своего визави.

«Рукопожатие после матчей в Англии воспринимается как рыцарство. Но я не поддерживаю его. Я не люблю фальшь. Я ценю, насколько хорош Юрген Клопп как тренер, но я обычно не комментирую то, как играют соперники. Есть правила, и мы должны уважать друг друга», - приводит слова Симеоне журналист Cadena Cope Хави Гомес на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, что после встречи «Ливерпуля» и «Атлетико» в 2020 году Юрген Клопп раскритиковал стиль игры мадридской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Атлетико Мадрид Юрген Клопп Диего Симеоне
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