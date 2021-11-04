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Лига чемпионов

Клопп - пятый тренер, выигравший 200 матчей с «Ливерпулем»

04 Ноября 2021 • 09:37 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Атлетико М
окончен

Накануне состоялся поединок групповой стадии Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико». Английский клуб одержал «сухую» победу со счетом 2:0. Голами в первом тайме отметились Жота и Мане.

Примечательно, что эта «виктория» стала для наставника «красных» Юргена Клоппа юбилейной. У руля «Ливерпуля» немецкий наставник выиграл 200 матчей во всех турнирах. Он стал пятым тренером в истории, сумевшим добиться такого результата с командой.

Ранее подобное достижение покорилось Тому Уотсону, Бобу Пэйсли и Кенни Далглишу. Рекордсменом является Билл Шенкли, в активе которого 407 побед.

Благодаря успеху в матче с «матрасниками» команда Клоппа гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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