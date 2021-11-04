Клопп - о победе над «Атлетико»: «Ливерпуль» провёл практически идеальный матч»

Немецкий специалист Юрген Клопп, занимающий пост рулевого «Ливерпуля», поделился мнением о результате поединка против мадридского «Атлетико» в групповом раунде Лиги чемпионов. Мерсисайдцы отпраздновали домашнюю победу со счетом 2:0.

«Команда сыграла так, как мы планировали. «Ливерпуль» провел практически идеальный поединок и забил голы в нужные моменты. Мои подопечные отлично реализовали два голевых шанса. Потрясающие голы», - передает слова Юргена пресс-служба УЕФА.

Мерсисайдцы набрали 12 очков и гарантировали себе путевку в плей-офф турнира. Что касается «матрасников», то подопечные Диего Симеоне занимают третье место.