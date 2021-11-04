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Лига чемпионов

Полный Жота для «Атлетико»: «Ливерпуль» ворвался в плей-офф ЛЧ после матча с удалением и 2 отменёнными голами

04 Ноября 2021 • 00:53 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Атлетико М
окончен

На «Энфилде» «Ливерпуль» принимал экзамен у мадридского «Атлетико».

Протокол игры  
Ливерпуль 2:0 Атлетико М
(1:0) Жота Диогу 13'    
(2:0) Мане Садио 21'    
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Матип Жоэль   90' Ван Дейк Виргил Цимикас Костас Окслейд-Чемберлен Алекс   78' (Ориги Дивок (   78') Фабиньо Энрике   59' (Алькантара Тьяго (   59') Хендерсон Джордан Салах Мохамед Жота Диогу   86' Мане Садио   15'   46' (Фирмино Роберто (   46' Минамино Такуми   78')
Запасные: Робертсон Эндрю Филлипс Натаниэль Келлехер Каомхин Уильямс Неко Адриан Сан-Мигель Конате Ибраима Мортон Тайлер
Облак Ян Фелипе Аугусто IV   36' Хименес Хосе Эрмосо Марио   8' Триппьер Киран Де Пауль Родриго Коке Хорхе   38'   69' (Врсалько Шиме (   69') Карраско Янник   69' (Кунья Матеус (   69') Корреа Анхель   75' (Серрано Хавьер (   75') Фелиш Жоау   53'   59' (Лоди Ренан (   59') Суарес Луис   37'   59' (Эррера Эктор (   59')
Запасные: Верхара Франциско Carlos Martin Лекомт Бенжамен
03 ноября. Стадион "Энфилд".

«Атлетико» Мадрид в последние годы буксует в Лиге чемпионов и до финалов уже не доходит. «Матрасники» вышли в середине нулевых годов на новый уровень, но решить суперзадачу – выиграть престижнейший еврокубок – так и не смогли. У них нет ни одного такого титула в истории, а вот «Ливерпуль» брал Кубок чемпионов / Лигу чемпионов шесть раз, последний – в 2019 году. «Красные» дьяволы» выиграли все три матча первого круга текущего группового этапа, тогда как «Атлетико» имел четыре очка.

«Атлетико» вроде неплохо начал отчётный матч, но этого оказалось мало для сохранения нулевого счёта хотя бы до середины тайма. Нельзя было мадридцам терять концентрацию в своей штрафной во время фланговых и полуфланговых доставок, а они её теряли. Отсюда и цифры на табло 2:0 к 21-й минуте. Александер-Арнольд подал с правого края, защита гостей не пресекла его путь к дальней штанге, и Жота легко замкнул тот угол. Плюс потом мерсисайдцами была разыграна комбинация Мане – Хендерсон – Александер-Арнольд – Мане, низовой голевой пас пришёл тоже справа.

Понятно, что игра пошла развиваться не по плану команды Диего Симеоне, и адекватно перестроиться подопечные Эль Чоло не сумели. Гризманн пропускал матч на «Энфилде» из-за удаления в первой встрече этих команд, и в ответной игре «Атлетико» снова остался вдесятером. На 36-й минуте Фелипе сфолил против Мане, наступив тому на ахилл, и получил прямую красную карточку. Гости, естественно, было не согласны и активно спорили с Дани Маккелли, из-за чего по предупреждению ещё схватили Суарес с Коке.

На перерыв команды вполне могли уйти при счёте 3:0, если бы Облак не выполнил свою работу во время ударов Салаха и Жоты. Чуть не стала такой диспозиция в начале второго тайма, когда Жота реализовал выход один на один после проникающего паса Фабиньо. Оборона «Атлетико» была знатно прорвана по центру, но визитёров спас маленький офсайд Жоты. Впрочем, третий гол продолжил сильно проситься в ворота «матрасников». Салах не справился с Облаком в ближнем бою, а Матип и Жота промахнулись с близких дистанций.

Холодок прошёл по спинам болельщиков «красных» при взятии чужих ворот Луисом Суаресом. После подачи штрафного из глубины он забрал подбор и пальнул так, что от Матипа мяч срикошетил, и Алиссон был пойман на противоходе. Но злополучный офсайд подвёл и испанскую команду. Во «вне игры» во время навеса находились сразу три игрока «Атлетико», один из которых как раз сделал на Суареса не ставшую голевой скидку.

Дальше уже всё было относительно спокойно. Насчёт исхода сомнений не было. «Ливерпуль», как и прежде, атаковал больше, играя в своё удовольствие. Эктор Эррера немного возродил бы интригу, если бы забил с линии штрафной в левый угол, но ударил чуть мимо. Фирмино был заменён обратно из-за небольшой травмы. «Ливер» обыграл «матрасников» в обоих личных матчах и взял у тех реванш за вылет на стадии 1/8 финала в 2020 году. Мерсисайдцы набрали двенадцать очков и обнаружили себя в плей-офф Лиги чемпионов в ранге победителей группы. Ну а «Атлетико» ещё как минимум двадцать дней побудет на третьем месте.

Кирилл Иванцов

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