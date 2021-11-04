Облак высказался о шансах «Атлетико» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Страж ворот мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался о шансах своей команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Нам необходимо добыть две победы, все в наших руках. Это будет нелегко, однако команда обязана выступить лучшим образом. «Атлетико» способен выиграть и пробиться в плей-офф», - передает слова словенского голкипера газета Marca.

После четырех сыгранных туров подопечные Диего Симеоне имеют в своем активе четыре балла и занимают третью строчку в таблице. «Матрасники» отстают от идущего вторым «Порту» на одно очко.