Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 198 Комментарии
Лига чемпионов

Луис Суарес: «Атлетико» попробует воспользоваться слабыми местами «Ливерпуля»

02 Ноября 2021 • 09:27 Комментировать
Ливерпуль
...
Атлетико М
1.75 3.80 4.60
03.11 23:00

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес пообщался с журналистами в преддверии гостевого поединка с «Ливерпулем» в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«У всех команд есть сильные и слабые стороны. Мы уже поняли, насколько хороши соперники в контратаках. Но у них есть и слабые места, о которых мы знаем. Попробуем воспользоваться этим в предстоящем матче. Кроме всех плюсов, у соперника будет еще одно значимое преимущество – заполненный стадион. Это усложнит нам жизнь», - передает слова уругвайского голеадора пресс-служба УЕФА.

Игра пройдет на «Энфилде» в среду, 3 ноября, начало – 23:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Атлетико Мадрид Луис Суарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.11  20:45 Мальмё ... Челси 11 6.2 1.26
02.11  20:45 Вольфсбург ... Ред Булл Зальцбург 2.08 4 3.25
02.11  23:00 Вильярреал ... Янг Бойз 1.63 4.4 5
02.11  23:00 Ювентус ... Зенит 1.44 4.7 7.6
02.11  23:00 Бавария ... Бенфика 1.22 7.4 12
02.11  23:00 Севилья ... Лилль 1.83 3.55 4.7
02.11  23:00 Динамо Киев ... Барселона 6 4.6 1.53
02.11  23:00 Аталанта ... Манчестер Юнайтед 2.55 3.75 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Ноября
09:27 · Лига чемпионов
Луис Суарес: «Атлетико» попробует воспользоваться слабыми местами «Ливерпуля»
09:20 · Лига чемпионов
Бышовец: «Есть основания рассчитывать на победу «Зенита» в Турине»
08:49 · Лига чемпионов
В Испании не верят в «Барселону»: более 60% болельщиков считают, что каталонцы проиграют «Динамо»
08:15 · Лига чемпионов
Роналду поделился эмоциями от возвращения в Италию
00:36 · Испания. Ла Лига
Наставник «Барселоны» Бархуан: «Обязаны всегда побеждать»
01 Ноября
23:20 · Лига чемпионов
Гасперини: «Скучаю по Роналду в Серии А, люблю противостоять лучшим игрокам мира»
22:05 · Лига чемпионов
Андрей Мостовой: «Будем играть с «Ювентусом» с позиции силы» 1
21:44 · Лига чемпионов
Семак: Матч с «Ювентусом» - определяющий для «Зенита»
21:38 · Россия. Премьер-лига
«Конкуренция – это важная составляющая»: Семак прокомментировал решение оставлять Дзюбу на скамейке
21:24 · Лига чемпионов
Луческу: «Это всё ещё будет «Барселона» Кумана»
20:46 · Лига чемпионов
Сульшер: «МЮ» и «Аталанта» - похожи, мы любим создавать сопернику проблемы»
20:22 · Лига чемпионов
Месси рискует пропустить игру с «РБ Лейпцигом» - его беспокоит очередная травма 2
20:04 · Лига чемпионов
Аллегри поговорил о проблемах «Ювентуса» накануне встречи с «Зенитом»
17:45 · Лига чемпионов
«Ювентус» не может рассчитывать на трёх футболистов перед матчем с «Зенитом»
16:13 · Лига чемпионов
​«Боруссия» Дортмунд – «Аякс»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 3 ноября 2021
Все новости
Рекомендуем