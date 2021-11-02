Луис Суарес: «Атлетико» попробует воспользоваться слабыми местами «Ливерпуля»

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес пообщался с журналистами в преддверии гостевого поединка с «Ливерпулем» в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«У всех команд есть сильные и слабые стороны. Мы уже поняли, насколько хороши соперники в контратаках. Но у них есть и слабые места, о которых мы знаем. Попробуем воспользоваться этим в предстоящем матче. Кроме всех плюсов, у соперника будет еще одно значимое преимущество – заполненный стадион. Это усложнит нам жизнь», - передает слова уругвайского голеадора пресс-служба УЕФА.

Игра пройдет на «Энфилде» в среду, 3 ноября, начало – 23:00 по мск.