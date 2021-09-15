Яремчук заявил, что ещё не адаптировался в «Бенфике»

Украинский легионер «Бенфики» Роман Яремчук поделился мнением об игре с «Динамо» Киев в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов (0:0).

«Непросто было играть против «Динамо». Знаю ребят, знаю, как они играют. Мы не выиграли, а в конце могли и проиграть. Одно очко на выезде – это хороший результат», - сказал 25-летний нападающий «орлов» после завершения матча.

Также Роман Яремчук добавил, что пока он ещё не адаптировался в полной мере в «Бенфике». Футболист атаки считает, что он не демонстрирует и половины того, на что был способен в «Генте».

В семи поединках за лиссабонцев в этом сезоне Яремчук отличился 2 голами и 4 результативными пасами.