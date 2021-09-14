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​Арбитр из Англии перепутал количество карточек и случайно удалил Гармаша, но исправился

14 Сентября 2021 • 23:49 Комментировать
Динамо Киев
0:0
Бенфика
окончен

Ближе к завершению матча киевского «Динамо» и «Бенфики» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на поле произошёл необычный эпизод. Арбитр показал полузащитнику «бело-синих» Денису Гармашу карточку жёлтого цвета. Тут же английский рефери Энтони Тэйлор достал из кармана красную карточку, ошибочно полагая, что он уже предупреждал Гармаша жёлтой. После подсказки от ассистентов Тэйлор исправил свою ошибку, и полузащитник «динамовцев» продолжил игру.

Подробная трансляция поединка между «Динамо» и «Бенфикой» проходит на страницах портала LiveResult в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Денис Гармаш Энтони Тэйлор
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