Жестокий ВАР и фантомное удаление: Офсайд отнял у киевского «Динамо» победу над «Бенфикой»

Киевское «Динамо» стартовало в нынешней Лиге чемпионов матчем против «Бенфики».

«Бело-синие» выиграли крайний чемпионат Украины, так что им не пришлось проходить через сито квалификации и устраивать там камбэки по примеру «Шахтёра». Конечно, легче спокойно готовиться к групповому этапу, чем пребывать в неведении, в группе какого по статусе еврокубка ты сыграешь. А вот «Бенфика» проходила через квалификацию, хотя котируется в Европе выше киевского «Динамо». Всё потому, что она заняла в чемпионате Португалии третье место. В отборочных этапах она справилась с московским «Спартаком» и голландским «ПСВ».

С учётом того, что другие команды в группе E именуются «Барселона» и «Бавария», киевлянам и лиссабонцам заранее прогнозировалась борьба за третье место и путёвку в Лигу Европы. Соответственно, матчи друг против друга принимали для них особую значимость. А когда груз ответственности высок, порой получается не самая зрелищная игра. Понимая, что «Бенфика» – небольшой фаворит встречи, Луческу выбрал вариант от обороны. К тому же, «орлы» и так любят сами играть в атаку.

Моментов в первом тайме не возникало. Было немного полумоментов. На одиннадцатой минуте Шапаренко приложился издали под перекладину, и Влахидимос перемахнул мяч на угловой. После рубежа получаса игры пару шансов получили гости. Ошибка Сидорчука в своей штрафной привела к заблокированному удару Эвертона. Потом Рафа Силва, когда перебрасывал вратаря, не попал в створ. Происходило всё это при очень заметном территориальном преимуществе португальской команды. Но динамовцы, как видим, держались.

После перерыва, в общем-то, продолжилось примерно то же самое. Эвертон с подачи Гримальдо слабо пробил головой в руки Бойко. Через несколько минут воротам хозяев грозила уже реальная опасность без всяких шуток. Защита киевлян была продавлена возле вратарской, и Яремчук чуть не огорчил свой бывший клуб – на его плотный удар удачно среагировал Бойко. Потом «бело-синим» удалось поставить блок выстрелу Рафы Силвы, а в эпизоде у других ворот Гримальдо ногой на грани опасной игры выбил мяч из-под носа у Цыганкова.

«Бенфика», возможно, устала много атаковать, поэтому взяла передышку. Обновлённая заменами линия атаки «Динамо» упустила шанс наказать соперника за ошибку ближе к 80-й минуте. Гармаш прострелил справа, а Отаменди не попал по мячу, но и Вербич по нему не попал. Вскоре напортачил судья Энтони Тэйлор. За грубый фол в центре поля он показал Гармашу жёлтую и сразу красную карточку, но исправил свою ошибку и оставил только жёлтую. Дело в том, что для Гармаша это было первое предупреждение, а Тэйлор сначала подумал, что второе.

В концовке «Бенфика» стала вроде как больше владеть мячом, но к остроте это не привело. А в добавленное время «Динамо» показало лиссабонцам, кто должен был победить в этом матче. На ворота «орлов» обрушился прямо шквал моментов. Шапаренко пробил в перекладину, на добивании Гармаша гостей спас Влаходимос, затем защитник визитёров направил снаряд в штангу своих ворот. Далее после розыгрыша углового Гармаш навесил с левой стороны в штрафную, и Шапаренко замкнул эту подачу голом. Однако сумасшедшая радость киевлян была порушена хладнокровным Тэйлором. Жестокий ВАР нашёл у Гармаша маленький офсайд.

В итоге «Динамо» создало больше моментов за какие-то две минуты, чем «Бенфика», владевшая игровым преимуществом, за весь матч. Большому футболу теперь без разницы, успел ты порадоваться голу или нет: если было «вне игры», ВАР наверняка его рассмотрит. После первого тура киевляне и лиссабонцы делят второе-третье места в группе. Выше – «Бавария», ниже – «Барселона».

Кирилл Иванцов