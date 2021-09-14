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Лига чемпионов

Жестокий ВАР и фантомное удаление: Офсайд отнял у киевского «Динамо» победу над «Бенфикой»

14 Сентября 2021 • 23:55 Комментировать (1)
Динамо Киев
0:0
Бенфика
окончен

Киевское «Динамо» стартовало в нынешней Лиге чемпионов матчем против «Бенфики».

Протокол игры  
Динамо Киев 0:0 Бенфика
Бойко Денис Кедзёра Томаш Забарный Илья   73' Сирота Александр Миколенко Виталий Сидорчук Сергей   53' Шапаренко Николай Цыганков Виктор   76' (Вербич Беньямин (   76') Буяльский Виталий Де Пена Карлос   76' (Караваев Александр (   76') Шкурин Илья   59' (Гармаш Денис (   59'   83')
Запасные: Шепелев Владимир Андриевский Александр Леднёв Богдан Бущан Георгий Супряга Владислав Шабанов Артём Тымчик Александр Нещерет Руслан Victor Vitinho4
Влаходимос Одиссей Отаменди Николас Вертонген Ян Родригес Фелипе II Жилберто Жуниор   59' (Нуньес Дарвин (   59') Мариу Жоау   86' (Адель Таарабт (   86') Вайгль Юлиан   71' Гримальдо Алехандро Силва Рафа   21'   90' (Пицци Луиш (   90') Эвертон Соарес   59' (Радоньич Неманья (   59') Яремчук Роман   44'   59' (Лазаро Валентино (   59')
Запасные: Мейте Суалихо Ферру Сеферович Харис Лейте Элтон Рамуш Гонсалу Гонсалвеш Диогу Фернандеш Жедсон
14 сентября. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).

«Бело-синие» выиграли крайний чемпионат Украины, так что им не пришлось проходить через сито квалификации и устраивать там камбэки по примеру «Шахтёра». Конечно, легче спокойно готовиться к групповому этапу, чем пребывать в неведении, в группе какого по статусе еврокубка ты сыграешь. А вот «Бенфика» проходила через квалификацию, хотя котируется в Европе выше киевского «Динамо». Всё потому, что она заняла в чемпионате Португалии третье место. В отборочных этапах она справилась с московским «Спартаком» и голландским «ПСВ».

С учётом того, что другие команды в группе E именуются «Барселона» и «Бавария», киевлянам и лиссабонцам заранее прогнозировалась борьба за третье место и путёвку в Лигу Европы. Соответственно, матчи друг против друга принимали для них особую значимость. А когда груз ответственности высок, порой получается не самая зрелищная игра. Понимая, что «Бенфика» – небольшой фаворит встречи, Луческу выбрал вариант от обороны. К тому же, «орлы» и так любят сами играть в атаку.

Моментов в первом тайме не возникало. Было немного полумоментов. На одиннадцатой минуте Шапаренко приложился издали под перекладину, и Влахидимос перемахнул мяч на угловой. После рубежа получаса игры пару шансов получили гости. Ошибка Сидорчука в своей штрафной привела к заблокированному удару Эвертона. Потом Рафа Силва, когда перебрасывал вратаря, не попал в створ. Происходило всё это при очень заметном территориальном преимуществе португальской команды. Но динамовцы, как видим, держались.

После перерыва, в общем-то, продолжилось примерно то же самое. Эвертон с подачи Гримальдо слабо пробил головой в руки Бойко. Через несколько минут воротам хозяев грозила уже реальная опасность без всяких шуток. Защита киевлян была продавлена возле вратарской, и Яремчук чуть не огорчил свой бывший клуб – на его плотный удар удачно среагировал Бойко. Потом «бело-синим» удалось поставить блок выстрелу Рафы Силвы, а в эпизоде у других ворот Гримальдо ногой на грани опасной игры выбил мяч из-под носа у Цыганкова.

«Бенфика», возможно, устала много атаковать, поэтому взяла передышку. Обновлённая заменами линия атаки «Динамо» упустила шанс наказать соперника за ошибку ближе к 80-й минуте. Гармаш прострелил справа, а Отаменди не попал по мячу, но и Вербич по нему не попал. Вскоре напортачил судья Энтони Тэйлор. За грубый фол в центре поля он показал Гармашу жёлтую и сразу красную карточку, но исправил свою ошибку и оставил только жёлтую. Дело в том, что для Гармаша это было первое предупреждение, а Тэйлор сначала подумал, что второе.

В концовке «Бенфика» стала вроде как больше владеть мячом, но к остроте это не привело. А в добавленное время «Динамо» показало лиссабонцам, кто должен был победить в этом матче. На ворота «орлов» обрушился прямо шквал моментов. Шапаренко пробил в перекладину, на добивании Гармаша гостей спас Влаходимос, затем защитник визитёров направил снаряд в штангу своих ворот. Далее после розыгрыша углового Гармаш навесил с левой стороны в штрафную, и Шапаренко замкнул эту подачу голом. Однако сумасшедшая радость киевлян была порушена хладнокровным Тэйлором. Жестокий ВАР нашёл у Гармаша маленький офсайд.  

В итоге «Динамо» создало больше моментов за какие-то две минуты, чем «Бенфика», владевшая игровым преимуществом, за весь матч. Большому футболу теперь без разницы, успел ты порадоваться голу или нет: если было «вне игры», ВАР наверняка его рассмотрит. После первого тура киевляне и лиссабонцы делят второе-третье места в группе. Выше – «Бавария», ниже – «Барселона».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex2549
15 Сентября 2021 в 00:20
жаль..
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