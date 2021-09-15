Луческу: «Очень жаль, что гол в концовке не был засчитан»

Румынский специалист Мирча Луческу, который занимает пост рулевого киевского «Динамо», дал комментарий после матча с лиссабонской «Бенфикой» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Это хороший результат, ведь нам противостоял сильный соперник. Команда намерена сражаться до конца и цепляться за каждый балл. Мои подопечные удачно действовали в обороне и выжидали свой шанс. Очень жаль, что гол в концовке встречи не был засчитан», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что под самый занавес матча Шапаренко поразил ворота «Бенфики», однако судьи отменили гол после просмотра VAR.