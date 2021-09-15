​Жезуш рассказал, в чём киевское «Динамо» лучше «Спартака»

В квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» прошла «Спартак» за счёт двух побед с одинаковым счётом 2:0. В первом же туре группового этапа лиссабонские «орлы» поделили очки с киевским «Динамо» (0:0). На пресс-конференции рулевого «Бенфики» Жорже Жезуша попросили сравнить «Динамо» и «Спартак».

Жезуш сказал, что обе команды представляют собой сильных соперников. При этом наставник «Бенфики» отметил, что «Динамо» лучше готово тактически, в плане командной игры. Слова португальца приводит dynamo.kiev.ua.

Соперниками «Динамо» и «Бенфики» в ближайших двух турах Лиги чемпионов станут «Бавария» и «Барселона».