Жезуш: «Киевское «Динамо» не уступает «Баварии» и «Барселоне»

Наставник лиссабонской «Бенфики» Жорже Жезуш высказался о грядущем матче против «Динамо» (Киев) в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Я не считаю «Динамо» аутсайдером квартета. У этой команды очень хороший тренер, я восхищаюсь Луческу. Этот клуб делегировал пять футболистов в сборную Украины на недавний чемпионат Европы. «Динамо» не уступает «Баварии» и «Барселоне», - цитирует специалиста пресс-служба португальского гранда.

«Динамо» примет «Бенфику» на своем домашнем стадионе в Киеве. Матч пройдет во вторник, 14 сентября, начало – 22:00 по московскому времени.