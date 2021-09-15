Лазаро: «Бенфика» разочарована ничьей в Киеве»

Хавбек лиссабонской «Бенфики» Валентино Лазаро подвел итоги поединка против киевского «Динамо» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Нам нужно провести детальный анализ поединка. «Бенфика» приезжала за тремя очками, но не смогла одержать победу. Команда разочарована, но ничего не поделать. Мы уверены в своих силах и готовы бороться за путевку в плей-офф», - приводит слова австрийского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Во втором туре лиссабонский коллектив на своем поле примет каталонскую «Барселону». Игра состоится 29 сентября.