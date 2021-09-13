Летом этого года у Андрея Шевченко закончился контракт с украинской ассоциацией футбола, из-за чего он покинул пост наставника сборной. До этого специалист часто говорил о своем желании в будущем поработать в клубе, и теперь, видимо, мечта обладателя «Золотого мяча» сбудется.

Журналист Сергей Ящук в одном из выпусков на ютуб-канале Espreso.TV заявил, что руководство киевского «Динамо» собирается пригласить Шевченко вместо Мирчи Луческу по окончании текущего сезона. Причина этому – состояние здоровья румына. Напомним, что Луческу только недавно был выписан из больницы, проведя на курсах лечения от болезни несколько недель.

Впрочем, позже украинские СМИ сообщили, что возглавить родной клуб не является приоритетной целью Шевченко, но такой вариант сам украинец не исключает.