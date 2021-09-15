Шапаренко: «Казалось, три очка у нас в копилке»

Хавбек киевского «Динамо» Николай Шапаренко высказался относительного ничейного результата в поединке Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». Матч завершился со счетом 0:0.

«В самом конце мы могли вырвать победу, казалось, три очка у нас в копилке. Однако гол не засчитали. «Динамо» стремилось к победе, но стоит признать, что «Бенфика» - сильный соперник. Будем работать еще больше», - передает слова украинского полузащитника официальный сайт УЕФА.

В следующем туре группового этапа подопечные Мирчи Луческу пожалуют в гости к мюнхенской «Баварии». Игра состоится 29 сентября.